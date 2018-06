Ein südkoreanisches Energieunternehmen wird einen Teil des Solarstroms aus der Photovoltaik-Anlage abnehmen. Eon hat nach eigenen Angaben bereits Solar- und Windparks sowie Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 3600 Megawatt in Übersee umgesetzt.Eon will in den USA sein ersten 100 Megawatt Photovoltaik-Projekt realisieren. Im Bundesstaat Texas sollen die 350.000 Solarmodule auf einer Fläche von 271 Hektar - das entspricht etwa 550 Fußballfeldern - installiert werden, wie der deutsche Energiekonzern am Dienstag mitteilte. Einen Stromliefervertrag habe Eon für 50 Megawatt mit den südkoreanischen ...

