New York (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Yuqian Ding von Goldman Sachs: Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Yuqian Ding, Analyst von Goldman Sachs, die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) weiterhin zu kaufen. Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Autosektor nehmen die Analysten von Goldman Sachs auf die Absatzzahlen des Monats Mai Bezug. Das Verkaufsvolumen habe im Jahresve. [mehr] aktiencheck.de ifo-Institut: Räumliche Ballung behindert die Integration von Migrantenkindern München (www.aktiencheck.de) - Eine räumliche Ballung kann die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund gefährden, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Dies zeigt eine neue Studie des ifo-Instituts. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Eine höhere regionale Konzentration von Migranten aus demselben Heimatland hat dazu geführt, dass die Kinder der Gastarbeiter schlechter Deutsch lernten und eher die Schule abbrachen. "Damit die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund langfristig gelingt, müssen wir eine Ghettoisierung vermeiden", sagt ifo-Bildungsexperte Ludger Wößmann, einer der Autoren der Studie. Die Studie untersucht die Gastarbeiter, die in den 1960er und 1970er Jahren n. [mehr] Robert W. Baird SunPower-Aktie ist derzeit als Investment kaum vermittelbar! - Aktienanalyse Milwaukee (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Kallo von Robert W. Baird: Aktienanalyst Benjamin Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird rechnet bei den Aktien von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) laut einer Aktienanalyse nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung. Die Analysten von Robert W. Baird halten es für schwierig ein Investment in die Aktien von SunPower Corp. im aktuellen Marktumfeld zu rechtfertigen. An. [mehr] Kolumnen mehr > Frank Sterzbach Exotic-Trader-Update: Ölpreis 7 Prozent im Plus Auf Kurs liegen wir mit unserem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN ST0RDP), den wir Ihnen vor zwei Wochen im "Exotic-Trader" vorgestellt haben. Seitdem konnte der Inliner auf den Ölpreis um 7 Prozent zulegen. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl wider Erwarten unter das April-Tief bei 65,95 Dollar fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 80,50 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Brent Crude Oil (in US-Dollar) T. [mehr] Björn Junker Angola: Für Produzenten nachteilige Diamantvermarktung soll überholt werden Die Betreiber der fünftgrößten Diamantmine weltweit, der Catoca-Mine in Angola, schätzen, dass sie in den vergangenen sechs Jahren 464 Mio. USD an Einnahmen verloren haben, da sie gezwungen sind, die edlen Steine über ein von der Regierung des afrikanischen Landes kontrolliertes System zu verkaufen. Das führe dazu, dass die Diamanten oft unter internationalen Preisen verkauft werden müssten, hieß es bei Reuters.Die Zahl tauchte in einem privaten Treffen zwischen der Diamantbranche und dem angolanischen Minister für Bodenschätze und Öl, Diamantino Azevedo auf. Allerdings hatte Angolas Präsident João Lourenço zuletzt mehrmals erklärt, die Diamantindustrie in seinem Land reformieren zu wollen, ein Prozess, an dem auch die a. [mehr] S. Feuerstein SAP: Wertpapier knackt den nächsten Widerstand In der ersten Jahreshälfte präsentierte sich das Wertpapier der Softwareschmiede SAP noch zaghaft auf einem Niveau von rund 82,00 Euro, in dieser Woche gelang es aber bereits über die Vorgängerhochs und die Marke von rund 100,00 Euro anzusteigen, das nun eine mittelfristige Signalwirkung entfalten könnte. Denn der gesamte Kursverlauf seit etwa November 2015 lässt auf eine größere Bodenbildungsphase bei SAP schließen. Der Rückläufer zu Beginn dieses Jahres auf das Niveau von rund 82,00 Euro kann unterdessen als klassische W-Formation kategorisiert werden, der Sprung über das Niveau von 89,25 Euro war die Bestätigung hierfür. Im weiteren Verlauf brachte dies de. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

