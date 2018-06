Aarau (ots) - Pascal Koradi hat sich entschieden, von seiner

Funktion als Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank zurück

zu treten. Er hat dies nach reiflicher Überlegung im Interesse und

zur Wahrung der Reputation der Bank getan. Der Bankrat zollt diesem

Entscheid, der von einem hohen Verantwortungsbewusstsein zeugt,

grossen Respekt. Er betont, dass die persönliche Integrität und das

Vertrauen in Pascal Koradi zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt

waren.



Persönliches Statement Pascal Koradi



"Ich habe mich entschieden, mein Arbeitsverhältnis aufzulösen. Ich

denke hier in erster Linie an das Unternehmen, meine Kolleginnen und

Kollegen sowie unsere Kundinnen und Kunden. Ich möchte mit diesem

Schritt die Reputation der Aargauischen Kantonalbank schützen. Ich

persönlich bin sehr stolz, ein Teil zur Erfolgsgeschichte der AKB

beigetragen zu haben - ich habe dies mit viel Herzblut getan. Ich

danke für das Vertrauen, welches mir in dieser Zeit entgegengebracht

wurde."



"Ich betone, dass ich weiterhin zu all meinen damaligen

Entscheidungen als CFO des Konzerns Post stehe. Ich bedaure sehr,

dass ich bis zum heutigen Zeitpunkt von den heute Verantwortlichen

der Post nie angehört wurde. Eine lückenlose Klärung der Vorkommnisse

wäre mir persönlich am Herzen gelegen."



Statement Bankrat



Pascal Koradi hat in den knapp zwei Jahren seiner Amtszeit in der

AKB die Weichen für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der

Bank gestellt. Es ist ihm insbesondere gelungen, die Bank auf dem Weg

der Digitalisierung stark voranzutreiben und konsequent auf die

Kundinnen und Kunden auszurichten. In seiner Wirkungszeit hat sich

die AKB sehr erfolgreich positioniert und ihren Fussabdruck in ihrem

Marktgebiet weiter vergrössert.



Der Bankrat dankt Pascal Koradi für sein ausserordentlich grosses

Engagement und sein erfolgreiches Wirken.



Dieter Widmer wird neuer Direktionspräsident



Der Bankrat hat sich im Rahmen einer strategischen Auslegeordnung

bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit möglichen Nachfolgeszenarien

befasst. Er ist überzeugt, mit Dieter Widmer eine bestens geeignete

und qualifizierte Persönlichkeit für die Funktion des

Direktionspräsidenten zu berufen.



Dieter Widmer ist seit 1998 in verschiedenen Führungsfunktionen

für die AKB tätig und seit 1.7.2016 Mitglied der Geschäftsleitung der

AKB. Er führt heute den Bereich Kundenlösungen. Mit Dieter Widmer

rückt eine bestens ausgebildete und praxiserfahrene Persönlichkeit

nach. Er ist eidg. dipl. Bankfachmann und verfügt über Abschlüsse zum

eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter AZEK/CEFA. Dieter

Widmer durchlief das Executive Program des Swiss Finance Institute

und ist Absolvent des SKU Advanced Management Program mit den

Schwerpunkten operative und strategische Führungskompetenzen. Er ist

51 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebt mit seiner

Familie in Unterentfelden. Die interne Nachfolge von Dieter Widmer

als Bereichsleiter Kundenlösungen übernimmt a.i. Andreas Zollinger,

Schönenwerd.



