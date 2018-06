BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft hat eine Beschleunigung in der Stadtentwicklung, bei der Planung und beim Bau angemahnt. Das von der neuen Regierung ausgegebene Ziel, 1,5 Millionen neuer Wohnungen in den kommenden vier Jahren zu bauen, wirke angesichts des derzeitigen Umfelds "utopisch", sagte der Präsident des Spitzenverbandes Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Andreas Mattner. "Wir brauchen schlankere Prozesse, schnellere Entscheidungen und mehr Effizienz beim Planen und Bauen," forderte er bei einer Pressekonferenz zu dem am Mittwoch geplanten Tag der Immobilienwirtschaft.

Um Maßnahmen für die Prozess-und Baubeschleunigung zu entwickeln, hat der ZIA nach eigenen Angaben einen "Kommunalrat" gegründet, in dem Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gemeinsam mit Experten der Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung zusammenkommen sollen. Vorsitzende des Gremiums ist die ehemalige Präsidentin des Deutschen Städtetags, Eva Lohse. Weil die Situation in den angespannten Städten und Gemeinden immer schwieriger werde, müsse man auch über Möglichkeiten wie eine Nachverdichtung und Aufstockung reden, sagte Lohse bei der Pressekonferenz.

