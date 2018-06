Von Marc Navarro Gonzalez

PARIS (Dow Jones)--Microsoft und die französische Thales SA entwickeln zusammen ein Cloud-Computing-System für das Militär, teilten beide Unternehmen mit. Das System soll auf der Cloud-Plattform Azure Stack von Microsoft basieren, die von Thales cybergesichert und an die militärischen Anforderungen angepasst werde. Dadurch werden die Streitkräfte in die Lage versetzt, ihre sensiblen Daten in ihren eigenen Infrastrukturen zu speichern. Finanzielle Details gaben die Unternehmen nicht bekannt.

June 12, 2018 08:14 ET (12:14 GMT)

