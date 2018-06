(Redigierfehler entfernt)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un hat die Wall Street am Dienstag vor Handelsstart weitgehend kalt gelassen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn kaum verändert auf 25 326 Punkte. Mit steigenden Kursen im Vorfeld war ein positives Gesprächsklima bereits vorweg genommen worden.

Der US-Präsident erhielt von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un das erneute Versprechen für eine atomare Abrüstung, jedoch ohne konkreten Fahrplan. Bei dem historischen Treffen in Singapur unterzeichneten beide Politiker eine eher vage Vereinbarung, die "baldmöglichst" Gespräche vorsieht, um die Ergebnisse "zügig" umzusetzen.

"Der Handschlag zwischen Donald Trump und Kim Jong Un mag medial reichlich Echo hervorrufen, an der Börse verhallt die Vereinbarung wirkungslos", erklärte Marktbeobachter Daniel Saurenz von Feingold Research. "Für Investoren sitzen die wichtigen Männer nicht am Atomknopf, sondern an der Druckerpresse:

Sie heißen Mario Draghi und Jerome Powell und haben die Macht über die Notenbankpolitik in Europa und den USA."

In den USA steht zur Wochenmitte eine Leitzinsentscheidung auf der Agenda. Von der Fed erwarten dabei fast alle Experten eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Bei der EZB wird es derweil besonders spannend, sind sich die Experten doch uneins, ob es eine klare Ansage für die Zeit nach dem Wertpapierkaufprogramm ab Herbst geben wird.

Unter den Einzelwerten ging es für die Papiere von Weightwatchers nach einer Empfehlung von JPMorgan deutlich aufwärts. Nach jahrelangen Problemen habe das Management das Unternehmen stabilisiert und für deutliches Wachstum aufgestellt, schrieb Analystin Christina Brathwaite. Auch nach dem jüngsten Anstieg auf ein Rekordhoch sieht die Expertin noch viel Potenzial./ag/mis

