mybet Holding SE beendet Gespräche mit strategischem Investor DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges mybet Holding SE beendet Gespräche mit strategischem Investor 12.06.2018 / 14:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. mybet Holding SE beendet Gespräche mit strategischem Investor Berlin, den 12. Juni 2018. Der Vorstand der mybet Holding SE (ISIN DE000A2LQ009) hat heute beschlossen, die am 9. März 2018 ad hoc gemeldeten Gespräche mit einem potenziellen Investor zu beenden. Hintergrund sind unterschiedliche Vorstellungen über die Umsetzung einer strategischen und operativen Zusammenarbeit im Online-Bereich. Die Gespräche waren zunächst für 30 Tage auf exklusiver Basis geführt worden. Wie in den beiden Ad-hoc-Mitteilungen der mybet Holding SE vom 7. Mai 2018 gemeldet, arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Hochdruck an der finanziellen Restrukturierung. Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A2LQ009, Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard Mitteilende Person: Markus Peuler, Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 E-Mail: ir@mybet.com 12.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A2LQ009 WKN: A2LQ00 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694641 12.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2LQ009

AXC0230 2018-06-12/14:56