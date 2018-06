Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will nicht nur ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit einführen, sondern auch die sachgrundlose Befristung abschaffen, so der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann bewertet beide Ankündigungen kritisch: "Die Arbeitsmarktpolitik der GroKo geht einseitig zu Lasten der Unternehmen." Der VDMA-Hauptgeschäftsführer weist daraufhin, dass Befristungen mit Sachgrund häufig nicht rechtssicher und viel zu kompliziert sind: "Verschiedene Gerichtsurteile haben die Befristung mit Sachgrund durch überzogene Anforder. [mehr] National-Bank AG Aktienmarkt: Risk-On Ausrichtung bleibt bestehen Essen (www.aktiencheck.de) - Trotz der zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Ereignisse in dieser Woche rechnen die Analysten der National-Bank AG nicht damit, dass diese einen deutlichen Einfluss auf ihre Prognosen haben werden. Die Risk-On Ausrichtung der Aktienmarktprognosen der Analysten bleibe bestehen. Zu stark seien die grundlegenden Treiber des Aufschwungs. Dieser basiere insbesondere auf der hervorragenden Konjunkturentwicklung in den USA und in China. Hinzu komme ein moderates Inflationsumfeld, eine unterstützende Notenbankpolitik sowie gute Unternehmensergebnisse. Belastend könnte jedoch der im Nachgang des G7-Gipfels deutlich an verbaler Intensität gewonnene Handelskonflikt zwischen den USA und nahezu bald dem Re. [mehr] Jefferies & Co PetroChina-Aktie verbucht Wertzuwachs! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - PetroChina-Aktienanalyse von Analyst Laban Yu von Jefferies & Co: Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Laban Yu vom Investmenthaus Jefferies & Co die Aktien von PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) weiterhin zu kaufen. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Öl- und Gassektor äußern die Analysten von Jefferies & Co die Erwartung, dass die Ölpreise im laufenden Jahr steigen könnten. Die Ölmärkte seien kna. [mehr] Kolumnen mehr > Frank Sterzbach Exotic-Trader-Update: Ölpreis 7 Prozent im Plus Auf Kurs liegen wir mit unserem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN ST0RDP), den wir Ihnen vor zwei Wochen im "Exotic-Trader" vorgestellt haben. Seitdem konnte der Inliner auf den Ölpreis um 7 Prozent zulegen. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl wider Erwarten unter das April-Tief bei 65,95 Dollar fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 80,50 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Brent Crude Oil (in US-Dollar) T. [mehr] Björn Junker Angola: Für Produzenten nachteilige Diamantvermarktung soll überholt werden Die Betreiber der fünftgrößten Diamantmine weltweit, der Catoca-Mine in Angola, schätzen, dass sie in den vergangenen sechs Jahren 464 Mio. USD an Einnahmen verloren haben, da sie gezwungen sind, die edlen Steine über ein von der Regierung des afrikanischen Landes kontrolliertes System zu verkaufen. Das führe dazu, dass die Diamanten oft unter internationalen Preisen verkauft werden müssten, hieß es bei Reuters.Die Zahl tauchte in einem privaten Treffen zwischen der Diamantbranche und dem angolanischen Minister für Bodenschätze und Öl, Diamantino Azevedo auf. Allerdings hatte Angolas Präsident João Lourenço zuletzt mehrmals erklärt, die Diamantindustrie in seinem Land reformieren zu wollen, ein Prozess, an dem auch die a. [mehr] S. Feuerstein SAP: Wertpapier knackt den nächsten Widerstand In der ersten Jahreshälfte präsentierte sich das Wertpapier der Softwareschmiede SAP noch zaghaft auf einem Niveau von rund 82,00 Euro, in dieser Woche gelang es aber bereits über die Vorgängerhochs und die Marke von rund 100,00 Euro anzusteigen, das nun eine mittelfristige Signalwirkung entfalten könnte. Denn der gesamte Kursverlauf seit etwa November 2015 lässt auf eine größere Bodenbildungsphase bei SAP schließen. Der Rückläufer zu Beginn dieses Jahres auf das Niveau von rund 82,00 Euro kann unterdessen als klassische W-Formation kategorisiert werden, der Sprung über das Niveau von 89,25 Euro war die Bestätigung hierfür. Im weiteren Verlauf brachte dies de. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

