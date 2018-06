Hier geht's zum Video

An den Devisenmärkten steht die Woche ganz im Zeichen der Notenbanken. Morgen entscheidet die Fed über ihre Geldpolitik. Am Donnerstag äußert sich die EZB. Am Freitag ist dann die Bank of Japan an der Reihe. Frank Wiedemann von Flatex sieht gute Chancen für einen weiteren Anstieg des Euro. Der Devisenexperte spricht mit Moderator Marco Uome über die Talfahrt der türkischen Lira und den jüngsten Absturz des Bitcoin. Folgen Sie flatExperte Frank Wiedemann auch auf guidants.de. Klicken Sie hier.