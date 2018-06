Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) bedauert, dass das Bundesverfassungsgericht den Beamtinnen und Beamten nicht die volle Koalitionsfreiheit einschließlich des Rechts auf Streik zugesteht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Entgegen der gewerkschaftlichen Argumentation, die sich auf das Grundrecht der Koalitionsfreiheit und die Koalitionsrechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention stützt, hielten die Karlsruher Richter Einschränkungen unter den besonderen Bedingungen des Beamtenstatus für geboten. "Die Koalitionsfreiheit bis hin zum Recht auf Arbeitskampf ist und bleibt ein Menschenrecht. Es ist bedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht dem Europäische. [mehr] Citigroup Intel-Aktie bleibt Top Pick! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Christopher Danely von der Citigroup: Der Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC). Die Notebook-Verkäufe im Mai seien im Vergleich zum Vormonat um 26% gestiegen. Damit sei die Steigerung deutlich kräftiger ausgefallen als den saisonalen Mustern entsprech. [mehr] aktiencheck.de ver.di-Mitgliederbefragung: 80,5 Prozent Zustimmung für jüngstes Tarifergebnis im öffentlichen Dienst Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat am Montag (11. Juni 2018) das Tarifergebnis für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen angenommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Zuvor hatten die ver.di-Mitglieder in Bundesverwaltungen, Behörden, kommunalen Einrichtungen und Unternehmen über das Verhandlungsergebnis vom 18. April 2018 abgestimmt und dem Ergebnis im Rahmen einer Mitgliederbefragung mit deutlichen 80,5 Prozent zugestimmt. Die Bundestarifkommission folgte diesem Votum und nahm das Tarifergebnis mit großer Mehrheit an. Damit sind die Tarifverha. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker TriStar bestätigt Fortsetzung der Gold-Konglomerate in neuer Zone Jüngste Bohrergebnisse von TriStar Gold (TSXV: TSG; FRA: 7TG) deuten auf die Durchgängigkeit der goldhaltigen Konglomeratablagerungen auf dem brasilianischen Goldprojekt Castelo de Sonhos hin. Diese ermutigende Zwischenbilanz lässt sich offenbar bereits nach der Auswertung von 13 Bohrungen ziehen. Insgesamt wurden seit Beginn der laufenden Bohrkampagne 34 Bohrungen meist im Umkehrspülverfahren gebohrt. Weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet.Die jüngsten Bohrergebnisse liefern erstmals Daten aus dem Abschnitt Esperança East, dem größten bisher ungetesteten Gebiet auf Castelo de Sonhos. Tristar CEO Nick Appleyard bezeichnete die Ergebnisse als "sehr vielversprechend". Bohrloch RC-18-319 bei Esperan&. [mehr] S. Feuerstein Intel: Zunächst im Konsolidierungsmodus Das letzte Woche vorgestellte Faktor-Zertifikat Long auf Intel (WKN VN64PR) hat sich wie zuletzt beschrieben zunächst gen Süden und somit gegen unsere Handelsrichtung entwickelt. Auf dieses Szenario wurde jedoch eindringlich hingewiesen, mittelfristig besitzt die Intel-Aktie trotzdem weiteres Aufwärtspotenzial. Schwierig zu erwarten, dass innerhalb einer Woche eine mittelfristige Strategie aufgeht. An der Long-Strategie wird daher weiter festgehalten. Intel (Tageschart in USD) Tendenz: . [mehr] Frank Sterzbach Exotic-Trader-Update: Ölpreis 7 Prozent im Plus Auf Kurs liegen wir mit unserem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN ST0RDP), den wir Ihnen vor zwei Wochen im "Exotic-Trader" vorgestellt haben. Seitdem konnte der Inliner auf den Ölpreis um 7 Prozent zulegen. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl wider Erwarten unter das April-Tief bei 65,95 Dollar fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 80,50 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Brent Crude Oil (in US-Dollar) T. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

