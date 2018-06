Fondsmanager können Risikokennzahlen unterschiedlich berechnen. Teilweise wird so das Bild bewusst verzerrt: je höher die Renditen, desto größer ist die Gefahr, dass Anleger die Performance eines Fonds überschätzen.

Risikokennzahlen spielen für jeden Portfoliomanager eine entscheidende Rolle. Wer beispielsweise einen Vergleichsindex schlagen will, muss das eingegangene Risiko abwägen. Mathematische Berechnungsfehler sollten hier eigentlich nicht auftreten. Tun sie aber, und das sogar bewusst.

Im Fokus steht bei der Rendite-Risiko-Abwägung insbesondere der sogenannte Tracking Error. Er gibt an, wie gut oder schlecht ein Portfolio einen Vergleichsindex nachbildet. Der Tracking Error misst also, wie die Wertentwicklung des Fondsportfolios von der Wertentwicklung des Vergleichsindex abweicht. Dahinter steckt die Idee, dass der Wert des Fondsportfolios nur vom Vergleichsindex abweichen sollte, wenn damit auf Dauer eine höhere Wertentwicklung erreicht wird. Bei steigendem Tracking Error - also zunehmenden Abweichungen des Fondsportfolios vom Vergleichsindex - muss also auch die Überrendite zulegen.

Die Berechnung des Tracking Error ist kompliziert. Errechnet wird die Standardabweichung der Outperformance der Rendite. Dabei können entweder absolute oder logarithmierte Renditen herangezogen werden. Logarithmierte Renditen werden durch die Anwendung des natürlichen Logarithmus auf die absolute Rendite errechnet. Der Grund: absolute Renditen sind nicht normalverteilt. Durch das Logarithmieren folgen die Renditen dagegen näherungsweise einer Normalverteilung und ermöglichen so das Berechnen der Risikokennzahl, des Tracking Errors..

Inkonsistenz im Reporting

In der Wissenschaft wird daher die Verwendung logarithmierter Renditen für die Berechnung von Risikokennzahlen seit langem gefordert. Auch die Finanzaufsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...