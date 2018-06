Kassel (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der K+S AG kräftig: Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP verschärfen ihre Short-Attacke gegen die Aktien des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF). Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 11.06.2018 ihre Netto-Shortposition von 0,50% auf 0. [mehr] aktiencheck.de DGB-Vize Hannack bedauert Entscheidung zum Beamtenstreikrecht Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass das in Deutschland bestehende Beamtenstreikverbot mit der Verfassung vereinbar ist, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich seit Jahren für ein Streikrecht der nicht hoheitlich tätigen Beamtinnen und Beamten eingesetzt. Das Bundesverfassungsgericht sieht im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht keine Kollision des deutschen Beamtenstreikverbots mit den völkerrechtlichen Regelungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und hat ihr damit nicht die von uns erwartete Bedeutung zuge. [mehr] DekaBank Deutsche Wirtschaft: Zweites Quartal dürfte besser laufen Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das erste Quartal brachte in Deutschland die von uns erwartete Verlangsamung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, so die Analysten der DekaBank. Mehrere Sonderfaktoren seien hier am Werk gewesen: Die Streiks, die Grippewelle und das Fehlen einer Regierung hätten sich dämpfend bemerkbar gemacht. Also sollte das zweite Quartal angesichts der immer noch guten Rahmenbedingungen besser laufen. Doch auf einen guten Start - der Einzelhandelsumsatz sei im April kräftig expandiert - seien schwache Auftrags-, Produktions- und Exportdaten gefolgt. Der Mai sei zudem durch Ferien- und Brückentage belastet, weshalb er nur wenig zur Korrektur der schwachen Daten beitragen könne. Die Analysten der DekaBank . [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker TriStar bestätigt Fortsetzung der Gold-Konglomerate in neuer Zone Jüngste Bohrergebnisse von TriStar Gold (TSXV: TSG; FRA: 7TG) deuten auf die Durchgängigkeit der goldhaltigen Konglomeratablagerungen auf dem brasilianischen Goldprojekt Castelo de Sonhos hin. Diese ermutigende Zwischenbilanz lässt sich offenbar bereits nach der Auswertung von 13 Bohrungen ziehen. Insgesamt wurden seit Beginn der laufenden Bohrkampagne 34 Bohrungen meist im Umkehrspülverfahren gebohrt. Weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet.Die jüngsten Bohrergebnisse liefern erstmals Daten aus dem Abschnitt Esperança East, dem größten bisher ungetesteten Gebiet auf Castelo de Sonhos. Tristar CEO Nick Appleyard bezeichnete die Ergebnisse als "sehr vielversprechend". Bohrloch RC-18-319 bei Esperan&. [mehr] S. Feuerstein Intel: Zunächst im Konsolidierungsmodus Das letzte Woche vorgestellte Faktor-Zertifikat Long auf Intel (WKN VN64PR) hat sich wie zuletzt beschrieben zunächst gen Süden und somit gegen unsere Handelsrichtung entwickelt. Auf dieses Szenario wurde jedoch eindringlich hingewiesen, mittelfristig besitzt die Intel-Aktie trotzdem weiteres Aufwärtspotenzial. Schwierig zu erwarten, dass innerhalb einer Woche eine mittelfristige Strategie aufgeht. An der Long-Strategie wird daher weiter festgehalten. Intel (Tageschart in USD) Tendenz: . [mehr] Frank Sterzbach Exotic-Trader-Update: Ölpreis 7 Prozent im Plus Auf Kurs liegen wir mit unserem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN ST0RDP), den wir Ihnen vor zwei Wochen im "Exotic-Trader" vorgestellt haben. Seitdem konnte der Inliner auf den Ölpreis um 7 Prozent zulegen. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl wider Erwarten unter das April-Tief bei 65,95 Dollar fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 80,50 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Brent Crude Oil (in US-Dollar) T. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...