Bewertung bestätigt - wie schon in den beiden vorherigen Anleihen-Barometern zur 8,00%-Agri Resources-Anleihe (A183JV) kommen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin mit 3,5 von 5 möglichen Sternen und somit als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" einzustufen.

"Wie von uns erwartet konnten die Wachstumsschritte im abgelaufenen Geschäftsjahr zu steigenden Ergebnissen beitragen. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Investitionstätigkeit und des makroökonomisch vorteilhaften Umfeldes für Agrarrohstoffe ist auch in den nächsten Jahren von einem anhaltend signifikanten Umsatz- und Ergebniswachstum auszugehen", so die Analysten in ihrem Fazit. Zudem fließen Faktoren wie der hohe Zinskupon (8,00% p.a.), die Wachstumsaussichten nach der Aufbauphase sowie die erhöhten Länderrisiken in Afrika in die Beurteilung mit ein.

Agri Resources-Anleihe 2016/21

ANLEIHE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...