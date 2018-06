Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat gegenüber dem japanischen Yen im Mai leicht an Wert verloren, berichten die Analysten der DekaBank. Er habe von 132 auf 130 EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) abgewertet. Allerdings habe es im Mai eine erhebliche Volatilität beim EUR/JPY-Wechselkurs gegeben. Innerhalb von drei Tagen sei er von 128 auf 124 abgestürzt und zurück auf 128 geklettert. Diese Turbulenzen seien durch die italienische Politik ausgelöst worden. Als es so ausgesehen habe, dass Itali. [mehr] aktiencheck.de K+S-Aktie: Starker Rückzug von Leerverkäufer Marshall Wace geht weiter - Aktiennews Kassel (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace reduziert Netto-Leerverkaufsposition in K+S-Aktien weiter signifikant: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP befinden sich seit dem 15.02.2018 kontinuierlich auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF). Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat se. [mehr] DekaBank Euroland wächst weiterhin kräftig Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anfang Juni veröffentlichten Details zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Euroland offenbaren, welche Bereiche für die Wachstumsverlangsamung im ersten Quartal verantwortlich waren, so die Analysten der DekaBank. Die inländische Verwendung, bestehend aus privatem sowie staatlichem Konsum und Bruttoanlageinvestitionen, habe sich im Wesentlichen wie im vierten Quartal 2017 entwickelt. Was im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorquartal gefehlt habe, seien die starken Impulse vom Außenhandel gewesen. Vielmehr habe der Außenbeitrag nun sogar die realwirtschaftliche Aktivität gedämpft. Für das laufende Quartal würden die Frühindikatoren klare Hinweise darauf geben, dass Euroland weiterhin kräf. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller DAX - Bodenbildung! Der DAX konnte heute im frühen vorbörslichen Handel deutlich hochziehen und bis 12.950 Punkte ansteigen. Im regulären Handel kam der Leitindex aber wieder bis 12.800 Punkte zurück. Allerdings dürfte der Index eine Bodenbildung abschließen und über 12.850 Punkten Kurs auf 13.400 Punkte nehmen. Über 12.850 Punkten ist der DAX long einzustufen. Nach der langen Seitwärtsphase und den permanenten Hochkäufen dürfte der DAX den Bereich um 12.600/12.700 Punkte wohl nicht mehr unterschreiten. Allerdings blieb der Ausbruch nach oben über 12.950 Punkte bisher noch aus. Verlauf abwarten. Die lange Bodenbildung . [mehr] Björn Junker TriStar bestätigt Fortsetzung der Gold-Konglomerate in neuer Zone Jüngste Bohrergebnisse von TriStar Gold (TSXV: TSG; FRA: 7TG) deuten auf die Durchgängigkeit der goldhaltigen Konglomeratablagerungen auf dem brasilianischen Goldprojekt Castelo de Sonhos hin. Diese ermutigende Zwischenbilanz lässt sich offenbar bereits nach der Auswertung von 13 Bohrungen ziehen. Insgesamt wurden seit Beginn der laufenden Bohrkampagne 34 Bohrungen meist im Umkehrspülverfahren gebohrt. Weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet.Die jüngsten Bohrergebnisse liefern erstmals Daten aus dem Abschnitt Esperança East, dem größten bisher ungetesteten Gebiet auf Castelo de Sonhos. Tristar CEO Nick Appleyard bezeichnete die Ergebnisse als "sehr vielversprechend". Bohrloch RC-18-319 bei Esperan&. [mehr] S. Feuerstein Intel: Zunächst im Konsolidierungsmodus Das letzte Woche vorgestellte Faktor-Zertifikat Long auf Intel (WKN VN64PR) hat sich wie zuletzt beschrieben zunächst gen Süden und somit gegen unsere Handelsrichtung entwickelt. Auf dieses Szenario wurde jedoch eindringlich hingewiesen, mittelfristig besitzt die Intel-Aktie trotzdem weiteres Aufwärtspotenzial. Schwierig zu erwarten, dass innerhalb einer Woche eine mittelfristige Strategie aufgeht. An der Long-Strategie wird daher weiter festgehalten. Intel (Tageschart in USD) Tendenz: . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

