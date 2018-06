UN-Generalsekretär António Guterres hat den Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als "wichtigen Meilenstein" bezeichnet. Dies gelte für die Bemühungen um andauernden Frieden und die "komplette und verifizierbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel", sagte Guterres laut am Dienstag in New York verbreiteter Mitteilung.

Der weitere Weg benötige nun "Kooperation, Kompromiss und ein gemeinsames Ziel". Um das vereinbarte Abkommen umzusetzen, bräuchten beide Seiten "Geduld und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft". Bei dem Gipfel in Singapur hatten die USA und Nordkorea eine eher vage Vereinbarung unterzeichnet, die "baldmöglichst" Gespräche vorsieht, um die Ergebnisse "zügig" umzusetzen./cah/DP/edh

