Berlin (ots) - Die Energiewende erreicht die urbanen Zentren: Solaranlagen auf Mehrparteienhäusern, Blockheizkraftwerke in Kellern, E-Ladesäulen in Tiefgaragen - vernetzt und auf die Bedürfnisse der Bewohner hin optimiert. Ein Transformationsprozess ist im Gang. Von der reinen Stromwende zur sektorübergreifenden, bedarfsorientierten Erschließung erneuerbarer Potenziale - nicht mehr nur im ländlichen Raum, sondern mitten in der Stadt.



Wie diese neue, urbane Energiewende funktioniert und wie sie zu lebenswerteren Quartieren beiträgt, möchten wir Ihnen am konkreten Projekt vorstellen. Wir laden Sie daher herzlich ein zum



Presserundgang am Dienstag, den 19. Juni 2018, von 12.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr Treffpunkt: NATURSTROM-Hauptstadtrepräsentanz, Kronenstraße 1, 10117 Berlin ÖPNV: U-Bhf. Stadtmitte



Nach einem Einführungsvortrag durch den NATURSTROM-Vorstand Dr. Tim Meyer fahren wir zum Möckernkiez in Kreuzberg. Das Quartier mit seinen fast 500 Wohneinheiten gilt als größtes Bauvorhaben einer privat organisierten Baugenossenschaft in Deutschland - und als Vorzeigeprojekt für die dezentrale Energiewende im Kiez. Kurz vor der Fertigstellung des Quartiers steigen wir mit Ihnen aufs Dach und in den Keller. Wir besichtigen die Energiezentrale inklusive der Heiztechnik, werfen einen Blick auf die Photovoltaikanlagen und zeigen Ihnen die zur Mieterstrombelieferung notwendige Zählerarchitektur.



Fachexperten der NATURSTROM AG begleiten den Rundgang und erläutern an mehreren Stationen in Kurzvorträgen, was den Möckernkiez als Energiewende-Quartier so besonders macht. Des Weiteren stehen Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung:



- Dr. Tim Meyer, Vorstand NATURSTROM AG - Frank Nitzsche, Vorstand Möckernkiez eG



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte bestätigen Sie uns Ihr Kommen per E-Mail an presse@naturstrom.de. Bei Rückfragen oder für die Vereinbarung von Interviews wenden Sie sich bitte direkt an:



OTS: NATURSTROM AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68075 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68075.rss2



Pressekontakt: Dr. Tim Loppe NATURSTROM AG Pressesprecher Telefon 0211 / 77 900 363 Mobil 0177 / 2570504 loppe@naturstrom.de www.naturstrom.de