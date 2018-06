Zürich - Bereits zum sechsten Mal findet dieses Jahr das Swiss Green Economy Symposium (SGES) statt. Die Veranstaltung, an der 1000 Teilnehmer erwartet werden, wird am 4. September 2018 im Theater Winterthur ausgerichtet. Am Symposium stellen erfolgreiche Unternehmer vor, wie sie Gewinne realisieren, die nachhaltig für Unternehmen, Gesellschaft und Umwelt funktionieren und diskutieren ihre Vorgehensweise mit NGOs, Wissenschaft und Behörden. Die Niederlande sind wie bereits im Vorjahr Partnerland.

Ziel des Symposiums ist es, auf den Zahn zu fühlen und herauszufinden, ob sinnbildlich wirklich alles Gold ist, was glänzt. Angesprochen sind alle, die sich darüber Gedanken machen, wie Nachhaltigkeit und Gewinne zusammenwirken können und sich dazu am Symposium aus erster Hand inspirieren lassen wollen.

Das Hauptprogramm des Swiss Green Economy Symposiums packt das breite Spannungsfeld der nachhaltigen Gewinne an. Keynotes hochkarätiger Referenten stellen sich der Kernfrage: Sind nachhaltige Gewinne überhaupt möglich? Wie vereinbaren Spitzenkräfte unternehmerischen Erfolg, die Zufriedenheit von Mitarbeitenden und Gesellschaft sowie Umweltschutz? Vertreter aus Politik, Wissenschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...