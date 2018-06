Die Sicherheitsgarantie der USA für sein Regime könnte Kim motivieren, die ökonomische Öffnung Nordkoreas voranzutreiben. Die wichtigste Bedingung für erfolgreichen Kapitalismus ist dort vorhanden.

Das Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump sendet einige unmissverständliche Botschaften an die Welt. Die erste und wichtigste: Militärische Stärke, konkret: atomare Schlagfähigkeit, und der unbedingte Wille zur Macht sind Trumpf. Mit atomarem Drohpotenzial in der Hand kann selbst eine anachronistische Despotie wie das kommunistische Königtum der Kims die offizielle Anerkennung der Supermacht USA gewinnen.

Man reibt sich die Augen, wenn man die Bilder des Handschlags von Singapur und Trumps warme Worte über den "talentierten" Kim gegen seine nur neun Monate alte Uno-Rede über den "Raketenmann auf einer Selbstmordmission" stellt. In Teheran wird man das Schauspiel von Singapur und vor allem den Weg dahin aufmerksam beobachtet haben. Wenn man erst einmal die Bombe hat, ist offenbar manches möglich mit diesem Präsidenten, was Jahrzehnte lang illusorisch schien.

Gute Nachrichten für den Westen sind das also nicht unbedingt - auch wenn man sich natürlich zunächst über ein Abkommen mit dem Ziel der Denuklearisierung freuen muss. Denn die "liberale Weltordnung" hat mit diesem Kim-Trump-Deal eine weitere Schwächung erfahren. Letztlich ist sie so gut wie tot. Trump schert sich nicht um ihre Werte (Menschenrechte waren kein Thema in Singapur) und Regeln (Unberechenbarkeit und Regelbruch sind seine Methode). ...

