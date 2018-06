Die großen amerikanischen Leitindizes liegen zur Eröffnung der Börsen am Dienstag nur leicht im Plus. An eine Abrüstung Nordkoreas wolle man "erst glauben, wenn wir es sehen", sagt ein Anleger.

Der Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gibt der Wall Street kaum Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 lagen zur Eröffnung am Dienstag bis zu 0,2 Prozent im Plus.

Bei ihrem historischen Treffen in Singapur vereinbarten Trump und Kim den Abbau sämtlicher Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel. Im Gegenzug garantieren die USA für die Sicherheit des abgeschotteten ...

