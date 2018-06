BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Handelskonflikt mit den USA moniert und die Absicht der Europäer betont, auf die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. "Wenn ich mich umschaue in der Welt, dann finde ich, dieser Handelskonflikt ist so überflüssig wie ein Kropf", sagte Altmaier beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates in Berlin. "Haben wir denn nichts Wichtigeres zu tun?"

Altmaier bekräftigte, dass Europa auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle mit Gegenzöllen reagieren werde. "Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen, die wir bei der WTO angemeldet haben, die sind in dem Augenblick hinfällig, in dem die Strafzölle auf Stahl und Aluminium wieder ausgesetzt werden", betonte er. Die Entschlossenheit Europas sei in dieser Frage möglicherweise von manchem unterschätzt worden.

Gleichzeitig warnte Altmaier vor immer höheren Zöllen. "Wenn wir in eine dauerhafte Spirale kommen von immer höheren Zöllen, wird am Ende der Verbraucher die Zeche zahlen", sagte er. Der richtige Weg sei vielmehr eine Senkung von Zöllen durch entsprechende Abkommen. Auch dürfe infolge der US-Strafzölle die transatlantische Partnerschaft nicht infrage gestellt werden. "Die Wertegemeinschaft ist stärker als einzelne Politiker, die für einige Jahre in ihren Ämtern sind", hob er hervor.

Autoindustrie ist Kern der Wertschöpfung

Der Wirtschaftsminister betonte, die europäischen Politiker hätten insgesamt eine gemeinsame Verantwortung dafür, "dass wir die Weichen richtig stellen und die Schwerpunkte richtig setzen". In Deutschland scheine im Moment auch in einem übertragenen Sinne die Sonne, und man habe vergangenes Jahr das höchste Wachstum seit langem erreicht. Altmaier zeigte sich "überzeugt, dass unsere wichtigste Verantwortung darin besteht, dass wir dieses Wachstum erhalten". Debatten über eine Abschaffung von Hartz IV und ein neues Mindestlohnsystem brauche er deshalb nicht.

Altmaier betonte zudem die Bedeutung einer starken deutschen Autoindustrie. "Die deutsche Automobilindustrie - mit allen Fehlern, die einzelne Manager gemacht haben und die behoben werden müssen - ist der Kern der industriellen Wertschöpfung in Deutschland", hob er hervor. "Und deshalb haben wir ein Interesse daran, dass diese Automobilindustrie ihre Krise überwindet."

Für die Zukunft werde aber die Frage zentral sein, ob auch in Deutschland die besten Elektroautos gebaut würden. "Wir müssen unsere PS im Bereich der digitalen Technologien besser auf die Straße bringen", forderte der deutsche Wirtschaftsminister.

