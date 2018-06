Nürnberg (ots) - Die VERTIKOM Group hat seit dem 05. Juni 2018 einen neuen Hauptgesellschafter und holt sich somit einen strategischen Partner an die Seite, mit dem der weitere Wachstumskurs in Richtung Europa vollzogen wird.



Nach der vierjährigen Partnerschaft mit Seafort Advisors erfolgt ein Wechsel von einem Private Equity Partner hin zu einem erfahrenen Strategen. Mit der ASM Group als neuen Partner ist die VERTIKOM zukünftig in der Lage ihre Kunden über die DACH-Region hinaus zuverlässig und umfassend zu betreuen.



"Die sich aus der Partnerschaft mit ASM ergebenen Synergieeffekte sichern zum einen unsere starke Wettbewerbsposition als Marketingagentur mit Sales-Schwerpunkt. Zum anderen bilden sie die optimalen Expansionsvoraussetzungen für den geplanten Europakurs, speziell auch Richtung Osteuropa, den wir in den kommenden Jahren intensiv verfolgen werden", sagt Oliver Walter, CEO der VERTIKOM.



Mit ihrem umfangreichen Leistungsportfolio im Sales-Bereich bildet die ASM Group mit Sitz in Polen und Italien das Pendant zur VERTIKOM Sales, die bisher vor allem für Kunden in der DACH-Region tätig war.



"Durch die Zusammenarbeit mit ASM sind wir zukünftig in der Lage unsere Kunden europaweit mit einem noch umfassenderen Leistungsspektrum zu betreuen", sagt CSO Gert Pieplow-Scholl. "Das ist vor allem für unsere globalen Kunden ein großer Mehrwert, die sich nun europaweit auf unsere Kompetenz und Erfahrung verlassen können."



"Mit der VERTIKOM Group haben wir den Keyplayer der Marketingagenturen mit Sales-Ausrichtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz für uns gewinnen können. Wir sind damit in der Lage in einem der wichtigsten europäischen Märkte Fuß zu fassen und unsere Sales-Expertise in entscheidendem Maße weiterzuentwickeln," sagt Adam Stanczak, Präsident des ASM Management Boards.



Über ASM



Die börsennotierte ASM Group ist eine führende polnische Agenturgruppe, die sich auf umfassende Outsourcing- und Vertriebsunterstützung spezialisiert hat. Die Gruppe mit Sitz in Polen (Warschau) und Italien (Mailand, Turin und Rom) betreut mehr als 600 Kunden und weist nach der Transaktion einen Umsatz von mehr als 135 Millionen Euro aus.



Zur ASM Group gehören die ASM Sales Force Agency, Grey Matters, Truppo Trade Service, Largo Group S.A. und Trade S.p.A.



Über VERTIKOM



Die VERTIKOM beschäftigt aktuell über 850 Mitarbeiter an 10 Standorten und rangiert auf Platz 3 der inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland.



Mit ihrem breiten Leistungsspektrum ist die VERTIKOM Group DACH-weit auf allen Ebenen der Customer Journey vertreten und begleitet den Konsumenten über alle Touchpoints hinweg - vom ersten Kontakt bis zum Kauf.



