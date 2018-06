ReifenDirekt.de klärt auf, wie man den Zustand der Autoreifen richtig einschätzt.

Zweimal im Jahr stehen alle Autofahrer vor immer derselben Frage: Kann ich meine alten Reifen weiterhin benutzen oder sollte ich neue kaufen? Viele Fahrer wissen nicht genau, worauf bei der Überprüfung ihrer Reifen zu achten ist und wann sie sich zum Kauf neuer Reifen entschließen sollten. Aufgrund unzureichender Kenntnisse setzen Autofahrer oft ihre eigene Sicherheit aufs Spiel und warten so lange mit dem Reifenwechsel, bis ihre alten Reifen buchstäblich auseinanderfallen. "Von entscheidender Bedeutung ist, dass der Wechsel auf einen neuen Satz Reifen nicht eine Frage des Geldes ist, sondern in erster Linie eine der Sicherheit. Beschädigte oder abgenutzte Reifen stellen eine große Gefahr für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer dar", sagtThierry Delesalle vonReifenDirekt.de. Um eine fundierte Entscheidung über den Kauf neuer Reifen treffen zu können, ist es wichtig, die Anzeichen zu erkennen, die einen Reifenwechsel notwendig machen:

Profiltiefe liegt unter dem Sicherheitslevel

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe liegt in Deutschland bei 1,6 Millimetern. Allerdings sollten diese absoluten Mindestwerte besser erst gar nicht erreicht werden: Aus Sicherheitsgründen ist es klar zu empfehlen, eine Profiltiefe von drei Millimetern bei Sommerreifen und vier Millimetern bei Winterreifen nicht zu unterschreiten. Um zu überprüfen, ob die Profiltiefe ihrer Reifen unter der gesetzlichen Grenze liegt, sollten Autofahrer eine Ein-Euro-Münze in eine in der Mitte liegende Profilrille ihrer Reifen halten. Ist der Goldrand der Münze nicht mehr zu sehen, dann liegt ihr Profil darüber.

Sichtbare Schäden

Wenn Autofahrer irgendwelche Risse, Beulen oder Ausbuchtungen an einem ihrer Reifen feststellen, sollten sie einen sofortigen Reifenwechsel vornehmen. Solche Schäden könnten gefährliche Folgen haben. Insbesondere das Fahren mit Reifen, die Beulen auf der Seitenwand aufweisen sollte absolut vermieden werden. Die innere Reifenstruktur wurde entscheidend beschädigt es besteht erhöhte Gefahr, dass die Reifen bei Autobahngeschwindigkeiten plötzlich Luft verlieren oder gar platzen.

Vibrationen und ungewöhnliche Geräusche

Wenn Autofahrer ein Quietschen, Pfeifen oder Klappern hören, sollten sie sofort die nächste Werkstatt aufsuchen. Diese Geräusche können ein Zeichen dafür sein, dass die Räder nicht richtig ausgerichtet oder ausgewuchtet sind. Falsch gewuchtete Reifen können auf einer Wagenseite vorzeitige Reifenabnutzung verursachen. Dasselbe gilt bei spürbaren Vibrationen des Autos oder des Lenkrads. Wenn Autofahrer diese spüren, sollten sie nicht zögern, sich Rat von Experten zu holen und einen Reifenwechsel ernsthaft in Betracht ziehen.

Die Reifen sind überaltert

Reifenexperten raten, nach sechs Jahren die Reifen zu wechseln. Die Gummisubstanz alter Reifen verschlechtert sich allmählich. Über längere Zeit verlieren Reifen an Härte und Elastizität, was zu einem gefährlichen Luftverlust führen kann. Darüber hinaus beeinträchtigen alte Reifen die Manövrierfähigkeit, den Grip und das Kurvenverhalten, was sich nachteilig auf die Sicherheit und den Fahrkomfort auswirkt. Autofahrer sollten sich dessen bewusst sein, dass Reifen auch altern, wenn sie gar nicht oder nur gelegentlich benutzt werden.

Zeitpunkt für den Kauf neuer Reifen

Wenn Autofahrer bei ihrer Kontrolle feststellen, dass es Zeit ist für einen Reifenwechsel, sollten sie sich den Kauf so angenehm und schnell wie möglich machen. In Onlineshops wie ReifenDirekt.de von Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom können Kunden Reifen und Radsätze ganz mühelos mit nur einigen Mausklicks finden und bestellen. Darüber hinaus gibt es hier auch ein umfassendes Sortiment an Autoteilen und -zubehör, zum Beispiel Motoröle. Reifen und Kompletträder sind jederzeit erhältlich, auch zur Hochsaison; diese können an eine Adresse ihrer Wahl oder an einen der mehr als 9.000 Servicepartner in Deutschland geliefert werden.

