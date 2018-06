Washington - In den USA hat sich die Inflation im Mai weiter verstärkt und den höchsten Wert seit mehr als sechs Jahren erreicht. Die Jahresinflationsrate sei von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit diesem Anstieg gerechnet. Eine noch stärkere Teuerung gab es zuletzt im Februar 2012.

Mit Abstand stärkster Inflationstreiber war die Entwicklung der Energiepreise. Hier meldete das Ministerium im Jahresvergleich einen Anstieg um 11,7 Prozent. Einen überdurchschnittlich starken ...

