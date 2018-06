Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär": Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe. Shell und BP würden zu den beliebtesten ausländischen Aktien deutscher Privatanleger gehören. Dies liege wohl hauptsächlich an der hohen und sicheren Dividende. Ein Pun. [mehr] Maydorns Meinung Steinhoff-Aktie: Anleger haben hier nichts verloren! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe. Der krisengeschüttelte Möbelkonzern habe sich in Europa den Rückhalt seiner wichtigsten Kreditgeber gesichert. Sie hätten formal zugesagt, die Umsetzung des Restrukturierungsplans bis zum 30. Juni zu unterstützen. Maydorn sehe die Überlebenscha. [mehr] DekaBank EUR/GBP: Pfund dürfte deutlich schwächer notieren als vor Brexit-Referendum Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund hat sich in den letzten Wochen nur wenig gegenüber dem Euro verändert, berichten die Analysten der DekaBank. Euro-Sorgen hätten die Gemeinschaftswährung zuletzt unter Druck gebracht, allerdings habe das Pfund dem wenig entgegenzusetzen gehabt. Die Brexit-Verhandlungen würden derzeit eher festgefahren wirken, und geplante Meilensteine würden immer weiter nach hinten geschoben. So sei eine Einigung in der Nordirland-Frage beim EU-Gipfel am 28./29. Juni nun meh. [mehr] Kolumnen mehr > Silvio Graß EUR/CHF - aktuell bärisch Den Bullen gelang es 05/2018 nicht die 1,20 Marke aus dem Weg zu räumen. Eine starke Abwärtsbewegung bis zum Tief bei 1,1368 folgte. Dabei wurden alle gleitenden Durchschnitte im Tageschart bärisch aufgegeben. Aktuell befindet sich das Paar in einer BärPullback-Bewegung und erreicht im Bereich von 1,1625 - 1,1660 ein dreifaches Widerstandscluster (rot markiert). In dieser Zone arbeitetdie Paarung daran, eine Trendumkehrformation (Doppeltop - s. Stundenchart) auszubilden. Mit Bruch der Nackenlinie und gleichzeitigem Bruch der Bärenflagge bei 1,1550 wäre diese bestätigt. Dies gilt es abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit der weiteren Trendfortsetzung in Richtung 1,1363 / . [mehr] Feingold-Research Apple, Tesla, Adidas - Nordkorea nützt wenig Der Handschlag zwischen Donald Trump und Kim Jong Un mag medial reichlich Echo hervorrufen, an der Börse verhallt die Vereinbarung wirkungslos.Für Investoren sitzen die wichtigen Männer nicht am Atomknopf, sondern an der Druckerpresse.Sie heißen Mario Draghi und Jerome Powell und haben die Macht über die Notenbankpolitik in Europa und den USA.Draghi und Powell sind die Entscheider über Wohl und Wehe am Finanzmarkt, Kim Jong Un und Trump sind das schmückende Beiwerk.Denn wirtschaftlich hat die Absichtserklärung kaum Auswirkungen, als Land ist Nordkorea mit einem BIP geschätzt auf dem Level von Tunesien völlig unbedeutend.Daran ändern auch viel diskutierte mögliche Rohstoffvorkommen . [mehr] Christian Zoller DAX - Bodenbildung! Der DAX konnte heute im frühen vorbörslichen Handel deutlich hochziehen und bis 12.950 Punkte ansteigen. Im regulären Handel kam der Leitindex aber wieder bis 12.800 Punkte zurück. Allerdings dürfte der Index eine Bodenbildung abschließen und über 12.850 Punkten Kurs auf 13.400 Punkte nehmen. Über 12.850 Punkten ist der DAX long einzustufen. Nach der langen Seitwärtsphase und den permanenten Hochkäufen dürfte der DAX den Bereich um 12.600/12.700 Punkte wohl nicht mehr unterschreiten. Allerdings blieb der Ausbruch nach oben über 12.950 Punkte bisher noch aus. Verlauf abwarten. Die lange Bodenbildung . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

