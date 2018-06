Die motorisierte Pontonbrücke (PFM) der CNIM-Gruppe ist eine Lösung speziell für das Überqueren von Flüssen und ähnlichen Gegebenheiten, die von mehreren Streitkräften derzeit verwendet wird, darunter Frankreich sowie Italien, die Schweiz und Malaysia. Mit zwei möglichen Konfigurationen Brücke und Fähre bietet die PFM einen sicheren taktischen Vorteil: Sie kann einfach und in kurzer Zeit mit minimalem Personalaufwand eingesetzt werden; sie benötigt keine Hilfsboote und ist an Land als zuverlässig anerkannt. Die PFM wartet weiterhin mit beispielloser Durchführungsleistung auf.

Pilot demonstration of CNIM PFM module with the unique control system Gilles Perbal