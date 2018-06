Die Vorwürfe gegen Stadler stehen beim VW-Aufsichtsgremium auf der Tagesordnung. Noch stützen die Familieneigner den Audi-Chef.

Der VW-Aufsichtsrat will sich am Montag Insidern zufolge über die Betrugsermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselskandal informieren lassen. Die Kontrolleure wollten von den hausinternen Juristen erfahren, was genau die Ermittler gegen Stadler in der Hand hätten, sagten mehrere mit den Beratungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Einer der Insider erläuterte, auf der Tagesordnung des Aufsichtsgremiums stehe ein Bericht des VW-Dieselausschusses über den Stand der Aufarbeitung des Abgasskandals. Dabei dürften auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München zur Sprache kommen. Es handele sich um eine schon länger anberaumte Sitzung, an der in der Regel auch alle Konzernvorstände teilnehmen.

Die Staatsanwaltschaft München II hatte zu Wochenbeginn überraschend bekanntgegeben, dass sie ihre Ermittlungen auf Stadler und ein weiteres aktives Vorstandsmitglied von ...

