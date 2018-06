Positiv. Rio Tinto ist mit Blick auf die geförderten Rohstoffe enorm breit aufgestellt. Die Nachfrage stieg in den vergangenen Monaten schneller als das Angebot. Der Konzern konnte davon überdurchschnittlich profitieren. Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 waren sehenswert, das Nettoergebnis lag um 70 Prozent über dem Vorjahreswert. Rio Tinto glänzt mit dem stärksten Cashflow unter den drei Riesen im Bergbau-Sektor. Dazu gesellen sich eine attraktive Dividendenrendite von zuletzt 4,3 Prozent und die Aussicht auf weitere Preissteigerungen, die sich positiv auf die Margen auswirken werden. Wer unserer Empfehlung gefolgt ist, liegt knapp 45 Prozent im Plus. Die Aktie bleibt interessant.



