New York (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst J. Derrick Wood von Cowen and Company: J. Derrick Wood, Aktienanalyst bei Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) weiterhin einer marktkonformen Kursentwicklung. Die Analysten von Cowen and Company haben bei den Aktien von SAP SE eine Überarbeitung des Bewertungsmodells vorgenommen. Analyst J. Derrick . [mehr] DekaBank EUR/CHF: Abkühlung der weltwirtschaftlichen Dynamik und politische Risiken könnten Nachfrage nach Franken befeuern Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Abwertungstrend des Schweizer Franken gegenüber dem Euro hat im vergangenen Monat eine Pause eingelegt, berichten die Analysten der DekaBank. Der EUR/CHF-Wechselkurs (ISIN EU0009654078/ WKN 965407) sei Richtung 1,15 abgefallen und habe damit zeitweise das tiefste Niveau seit acht Monaten erreicht. Sorgen um den Euro im Zuge der turbulenten Regierungsbildung in Italien hätten dabei den Franken erstmals seit langer Zeit wieder als sicheren Hafen attraktiv gemacht. Gleichz. [mehr] aktiencheck.de Bilfinger-Aktie: Short-Attacke von Marshall Wace nimmt Fahrt auf! Aktiennews Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bilfinger SE signifikant: Die Short-Attacke der Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP auf die Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) nimmt Fahrt auf. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 11.06.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,30% auf 1,45% der Bilfinger SE-A. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller S&P500 - Direkter Durchbruch nach oben? Der S&P500 notiert weiter direkt am Widerstand. Am Vortag ging der US-Index bei 2.782 Punkten aus dem Handel, vorbörslich zeigt sich der Index bei 2.784 Punkten nahezu unverändert. Ein Blick auf den Chart zeigt die Lage. Der Index wird durch die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals blockiert. Gelingt ein Durchbruch nach oben dürften direkt 2.800 Punkte angelaufen werden. Dieses erstes Kursziel ist keine 20 Punkte mehr entfernt. Über 2.800 Punkten dürfte der Index langsam Kurs auf 3.000 Punkte nehmen. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 2.800 bzw. um 3.000 . [mehr] Silvio Graß EUR/CHF - aktuell bärisch Den Bullen gelang es 05/2018 nicht die 1,20 Marke aus dem Weg zu räumen. Eine starke Abwärtsbewegung bis zum Tief bei 1,1368 folgte. Dabei wurden alle gleitenden Durchschnitte im Tageschart bärisch aufgegeben. Aktuell befindet sich das Paar in einer BärPullback-Bewegung und erreicht im Bereich von 1,1625 - 1,1660 ein dreifaches Widerstandscluster (rot markiert). In dieser Zone arbeitetdie Paarung daran, eine Trendumkehrformation (Doppeltop - s. Stundenchart) auszubilden. Mit Bruch der Nackenlinie und gleichzeitigem Bruch der Bärenflagge bei 1,1550 wäre diese bestätigt. Dies gilt es abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit der weiteren Trendfortsetzung in Richtung 1,1363 / . [mehr] Feingold-Research Apple, Tesla, Adidas - Nordkorea nützt wenig Der Handschlag zwischen Donald Trump und Kim Jong Un mag medial reichlich Echo hervorrufen, an der Börse verhallt die Vereinbarung wirkungslos.Für Investoren sitzen die wichtigen Männer nicht am Atomknopf, sondern an der Druckerpresse.Sie heißen Mario Draghi und Jerome Powell und haben die Macht über die Notenbankpolitik in Europa und den USA.Draghi und Powell sind die Entscheider über Wohl und Wehe am Finanzmarkt, Kim Jong Un und Trump sind das schmückende Beiwerk.Denn wirtschaftlich hat die Absichtserklärung kaum Auswirkungen, als Land ist Nordkorea mit einem BIP geschätzt auf dem Level von Tunesien völlig unbedeutend.Daran ändern auch viel diskutierte mögliche Rohstoffvorkommen . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

