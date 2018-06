Macys mit viel Potential auf mehr

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Macy’s ist ein führender Betreiber von Kaufhausketten in USA mit einem Warensortiment von aus Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Accessoires, Kosmetikartikeln und anderen Konsumgütern. Die Aktie befindet sich in den letzten 6 Monate in einem Aufwärtstrend mit ansteigenden Volumen bei den grünen Kerzen. Die könnte als erhöhtem Kaufinteresse bei den Anlegern gedeutet werden.Der Durchbruch durch die 35 US-Dollar Marke erfolgte ebenfalls bei erhöhtem Volumen und bisher gab es keine Konsolidierung in der Nähe der EMA 20 und EMA 50.Expertenmeinung:Das positive Gesamtbild und die starken grünen Kerzen mit ansteigendem Volumen deuten darauf hin, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen könnte und die 41 US-Dollar Marke ebenfalls durchbrochen werden könnte.Sollte es zu einer Konsolidierung oder Korrektur bis zum Support und bis zu den EMAs kommen, kann die Aktie sehr interessant werden. Man sollte jedoch beachten, dass das Unternehmen am 15. August Quartalszahlen berichtet und dies den Kurs in jede Richtung sehr stark beeinflussen kann.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert, allerdings wird die Aktie mit erhöhtem Interesse weiterhin beobachtet.Aussicht: BULLISCH Autor: Silviya Marinska www.ratgeberGELD.at