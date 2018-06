Das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un hat die Wall Street am Dienstag weitgehend kalt gelassen. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich nur wenig. Mit steigenden Kursen im Vorfeld war ein positives Gesprächsklima bereits vorweg genommen worden.

Der Dow Jones Industrial lag zuletzt 0,07 Prozent im Minus bei 25 304,25 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 trat mit plus 0,09 Prozent auf 2784,56 Punkte ebenfalls nahezu auf der Stelle. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 7180,86 Punkte nach oben.

Der US-Präsident erhielt von Nordkoreas Machthaber das erneute Versprechen für eine atomare Abrüstung, jedoch ohne konkreten Fahrplan. Bei dem historischen Treffen in Singapur unterzeichneten beide Politiker eine eher vage Vereinbarung, die "baldmöglichst" Gespräche vorsieht, um die Ergebnisse "zügig" umzusetzen.

"Der Handschlag zwischen Donald Trump und Kim Jong Un mag medial reichlich Echo hervorrufen, an der Börse verhallt die Vereinbarung wirkungslos", erklärte Marktbeobachter Daniel Saurenz von Feingold Research. "Für Investoren sitzen die wichtigen Männer nicht am Atomknopf, sondern an der Druckerpresse: Sie heißen Mario Draghi und Jerome Powell und haben die Macht über die Notenbankpolitik in Europa und den USA."

In den USA steht zur Wochenmitte eine Leitzinsentscheidung auf der Agenda. Von der Notenbank erwarten dabei fast alle Experten eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Bei der Europäischen Notenbank wird es derweil besonders spannend, denn die Experten sind sich uneins, ob es eine klare Ansage für die Zeit nach dem Wertpapierkaufprogramm ab Herbst geben wird.

Unter den Einzelwerten an der Wall Street sorgten positive Analystenkommentare der US-Bank JPMorgan für Auftrieb. So zogen die Anteilsscheine des Kurznachrichtendienstes Twitter um rund 5,5 Prozent an und erreichten das höchste Niveau seit April 2015, nachdem Analyst Doug Anmuth das Kursziel von 39 auf 50 US-Dollar angehoben hatte. Die Werbeeinnahmen zögen an, hieß es. Zudem dürfte sich Twitter während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als schlagkräftige Plattform erweisen.

Für die Papiere von Weight Watchers ging es um knapp 5 Prozent aufwärts. Nach jahrelangen Problemen habe das Management den Anbieter von Gewichtsmanagement-Programmen stabilisiert und für deutliches Wachstum aufgestellt, schrieb Analystin Christina Brathwaite. Auch nach dem jüngsten Anstieg auf ein Rekordhoch sieht die Expertin noch viel Potenzial./la/tos

