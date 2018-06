Berlin (ots) - Für den sicherheitspolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Matthias Höhn, ist Russland keine Bedrohung für die Staaten der NATO. "Wenn man die Ausdehnung der NATO und die Schrumpfung des Einflusses Moskaus in den vergangenen 30 Jahren vergleicht, ist es grotesk, Russland als globale Bedrohung einzustufen", schreibt Höhn in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Russlands Militärbudget betrage sieben Prozent der Ausgaben, die die NATO-Mitglieder im Jahr aufbrächten. Im vergangenen Jahr sei es sogar gekürzt worden - das sei "derzeit undenkbar in Deutschland", so Höhn. "Die Außenpolitik Russland ist nicht irrational und expansiv, sie ist interessengeleitet - wie die des Westens. Sie ist teilweise völkerrechtswidrig - wie die des Westens."



