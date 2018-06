Anbei noch ein Update zum Rosinger Index, den wir seit Initiierung 2015 im Auftrag eines Konzernunternehmens der Rosinger Group berechnet haben und der seit 2.11.2017 von der Wiener Börse im Auftrag des Index-Trägers Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG ermittelt und mit dem Kürzel ROSGIX verteilt wird. Der Index ist ytd. ca. 1,5 Prozent im Plus und liegt damit erneut vor dem ATX. Seit Start beträgt das Plus satte 127 Prozent. Ich habe heute mit Gregor Rosinger telefoniert und es ist so, dass der ROSGIX in der nahen Zukunft wohl keine allzu grossen Sprünge machen wird, weil Rosinger nach und nach die ZeroBonds erhöht hat und jetzt bei 79 Prozent Gewichtung dieser "verzinsten Parkfunktion" liegt. Grösste Aktienposition ist die...

