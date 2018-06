Am Freitag, 15. Juni, findet bereits der 2. Quartalsverfall im Jahr statt, an der Terminbörse Eurex geht es um Futures und Optionen der Stoxx-Familie (gegen 12 Uhr, CET), dann auf die Indizes DAX, MDAX und TecDAX (gegen 13 Uhr zur Mittagsauktion) und schließlich auf die Xetra-Aktien zur Schlussauktion (gegen 17:30 Uhr). Und ich erinnere wieder an die "österreichischen" Optionen. Hier die Liste der Basiswerte, 17 an der Zahl und nicht mehr ganz ATX aktuell. Mit EVN, Mayr-Melnhof, Strabag und Zumtobel finden sich vier aktuelle Nicht-ATX-Titel in der Auswahl. Es fehlen also 5 aktuelle ATX-Werte. Die Bawag, dazu aber auch Immofinanz, S Immo, Buwog, Uniqa, AT&S und FACC. • Andritz (ANDR)• CA IMMO (CAI)• Erste Bank (EBS)• EVN (EVN)• Lenzing...

Den vollständigen Artikel lesen ...