Berlin (ots) - Anlässlich der Debatte um den Seehoferschen "Masterplan Migration" erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:



"Jetzt muss sich Seehofer endlich gegen die Kanzlerin durchsetzen! Merkel will die offenen Grenzen auf Biegen und Brechen beibehalten. Seehofer ist angetreten, um sie endlich zu schließen. Jetzt muss er endlich liefern, denn er hat mittlerweile alle Möglichkeiten dazu. Sollte er sich in dieser für Deutschland entscheidenden Frage wieder einmal nicht gegen die Kanzlerin durchsetzen können, ist die CSU keine Garantie für Deutschlands Sicherheit. Seehofer müsste zurücktreten.



Derweil setzt sich langsam aber sicher die Erkenntnis in Europa durch, dass eine europäische Lösung in der Asylkrise nicht funktioniert. Italien macht es als weiterer Staat vor: Migranten werden nicht mehr in den Häfen aufgenommen. Weitere Staaten werden sicherlich folgen.



Solange Merkel sich weiterhin in Sachen offene Grenzen gegen alle innerparteilichen und europäischen Gegner durchsetzt, kann eine europäische Lösung nicht funktionieren."



