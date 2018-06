BERLIN (Dow Jones)--Neben dem Konflikt um die richtige Flüchtlingspolitik knirscht es in der großen Koalition auch bei kleineren Baustellen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte überraschend in Berlin an, dass das Gesetz zur Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit am Mittwoch im Kabinett diskutiert und verabschiedet werden soll, obwohl die CSU ein Veto ausgesprochen hatte.

Beim Gesetz über die Musterklage gegen Unternehmen verhält es sich genau umgekehrt. Während sich Unions-Fraktionschef Volker Kauder skeptisch äußerte, ob das Gesetz überhaupt wie geplant am Donnerstag im Bundestag abgestimmt wird, gab sich SPD-Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles zuversichtlich. Das Gesetz werde am Donnerstag verabschiedet, erklärte Nahles vor der Fraktionssitzung. "Das ist ein wichtiger Punkt. Da geht es um Fristen, die eingehalten werden müssen", sagte sie.

Denn auch im Dieselskandal geschädigte VW-Kunden sollen nach dem Willen der SPD mit dem Instrument noch zum Zug kommen, um ihre Rechte gegenüber dem Autoriesen geltend zu machen. Ende des Jahres verjähren die Ansprüche, weshalb die Musterklage zum 1. November eingeführt werden soll.

Kauder betonte hingegen, es gebe noch zwei Punkte, "über die man sich noch nicht einigen konnte". Daher könne er noch nicht sagen, ob das Gesetz zur finalen Lesung anstehe. Vor allem die Wirtschaftspolitiker von CDU und CSU haben noch Bedenken angemeldet, genauso wie Experten in einer Anhörung am Dienstag.

Im Kern geht es um die Frage, welche Verbände stellvertretend für die geprellten Verbraucher zum Zuge kommen dürfen. Die Wirtschaft fürchtet eine Klageindustrie amerikanischer Prägung. Bisher müssen Verbraucher ihre Rechte individuell gegen Firmen einklagen.

Arbeitsminister Heil sprach bei der Teilzeit von einem großen Fortschritt nach harten Diskussionen. Deshalb werde sein Entwurf am Mittwoch von der Regierungsmannschaft beschlossen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte am Morgen noch erklärt, der Entwurf Heils sei noch nicht entscheidungsreif.

Das Recht auf Rückkehr zu einer Vollzeitstelle nach Teilzeitarbeit soll für Unternehmen mit mehr als 45 Beschäftigten gelten. Vor allem Frauen sollen nach Phasen der Kindererziehung von dem Gesetz profitieren.

Die Arbeitgeber nannten den Kompromiss "tragfähig, aber schmerzhaft". Laut Arbeitgeberverband BDA kommt die sogenannte Beweislastumkehr nicht. "Bei der Frage haben sich am Ende betriebsnahe Argumente durchgesetzt", erklärte der Verband. Unternehmen müssen demnach auch künftig nicht beweisen, dass sie keine freie volle Stelle haben.

June 12, 2018

