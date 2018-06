Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe. Es werde spannend werden, ob dem Management des Bonner Konzerns rasch der Turnaround gelinge. Die langfristigen Perspektiven seien jedenfalls weiter gut. Da das Chartbild jedoch ang. [mehr] DekaBank EUR/SEK: Schwedische Krone dürfte weiter zulegen Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwedische Krone (SEK) hat sich gegenüber dem Euro stabilisiert, berichten die Analysten der DekaBank. Nach einem Hoch von 10,60 Anfang Mai bewege sich der EUR/SEK-Kurs (ISIN EU0009654672/ WKN 965467) nun seit rund einem Monat um Niveaus von 10,20 bis 10,30. Grund für die stärkere Krone sei vor allem das Sitzungsprotokoll der Riksbank für April gewesen. Denn die Einschätzung der Bank sei weniger expansiv ausgerichtet gewesen als es der Markt erwartet habe. Zude. [mehr] aktiencheck.de CDU/CSU: Gemeinsame Erklärung ist erster Schritt zu Frieden auf der koreanischen Halbinsel Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un haben bei ihrem Treffen in Singapur eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, so der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das heutige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ist ein großer und wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem atomwaffenfreien Nordkorea und einer Friedenslösung für die koreanische Halbinsel. Präsident Trump hat mit diesem Schritt diplomatischen Mut bewiesen. Zugleich setzt er die Politik des vorherigen . [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey DAX leicht im Plus Kim und Trump unterzeichnen Vereinbarung - Anleger atmen auf - Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion - Die USA und Nordkorea haben bei ihrem Gipfel in Singapur eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Im Folgenden finden Sie den Wortlaut in einer Übersetzung der Deutschen Presse-Agentur dpa: "Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald J. Trump, und der Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK/deutsch: DVRK), Kim Jong Un, haben am 12. Juni 2018 einen ersten historischen Gipfel in Singapur abgehalten. Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong Un führten einen . [mehr] Christian Zoller S&P500 - Direkter Durchbruch nach oben? Der S&P500 notiert weiter direkt am Widerstand. Am Vortag ging der US-Index bei 2.782 Punkten aus dem Handel, vorbörslich zeigt sich der Index bei 2.784 Punkten nahezu unverändert. Ein Blick auf den Chart zeigt die Lage. Der Index wird durch die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals blockiert. Gelingt ein Durchbruch nach oben dürften direkt 2.800 Punkte angelaufen werden. Dieses erstes Kursziel ist keine 20 Punkte mehr entfernt. Über 2.800 Punkten dürfte der Index langsam Kurs auf 3.000 Punkte nehmen. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 2.800 bzw. um 3.000 . [mehr] Silvio Graß EUR/CHF - aktuell bärisch Den Bullen gelang es 05/2018 nicht die 1,20 Marke aus dem Weg zu räumen. Eine starke Abwärtsbewegung bis zum Tief bei 1,1368 folgte. Dabei wurden alle gleitenden Durchschnitte im Tageschart bärisch aufgegeben. Aktuell befindet sich das Paar in einer BärPullback-Bewegung und erreicht im Bereich von 1,1625 - 1,1660 ein dreifaches Widerstandscluster (rot markiert). In dieser Zone arbeitetdie Paarung daran, eine Trendumkehrformation (Doppeltop - s. Stundenchart) auszubilden. Mit Bruch der Nackenlinie und gleichzeitigem Bruch der Bärenflagge bei 1,1550 wäre diese bestätigt. Dies gilt es abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit der weiteren Trendfortsetzung in Richtung 1,1363 / . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...