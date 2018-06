Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Wogen an den Märkten haben sich nach den Querelen um die Regierungsbildung in Italien geglättet, so die Deutsche Börse AG. "Die Welt ist wieder in den Fugen", stelle Oliver Kilian von der UniCredit Group fest. Laut Carsten Schröder von der Commerzbank werde derzeit allerdings eher abgewartet. "In dieser Woche stehen Sitzungen von EZB und Federal Reserve Bank an." Für die vergangene Woche melde er noch knapp 38.000 Transaktionen - und einen Käuferüberhang von 55 Prozent. ...

