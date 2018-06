Das Land Baden-Württemberg hat im Holzstreit gegen das Bundeskartellamt vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gewonnen. Der Kartellsenat des BGH hob eine Verfügung des Bundeskartellamtes aus dem Jahr 2015 und ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf dazu am Dienstag in Karlsruhe auf. Das Bundeskartellamt hätte die Verpflichtungszusagen des Landes aus dem Jahr 2008 nicht aufheben dürfen. (Az.: KVR 38/17)

In dem Fall geht es wesentlich um die Holzvermarktung aus Privat- und Körperschaftswald in Baden-Württemberg und die Zuständigkeit von Förstern. Bundeskartellamt und Baden-Württemberg hatten sich 2008 darauf geeinigt, dass sich das Land an Holzvermarktungskooperationen nur noch beteiligt, wenn die Waldfläche der einzelnen Teilnehmer nicht größer als 3000 Hektar ist. Das Bundeskartellamt wollte diese Grenzen nachträglich auf 100 Hektar senken. Außerdem sollte das Land unter bestimmten Voraussetzungen außerhalb des Staatswaldes nicht mehr die jährliche Betriebsplanung, die forsttechnische Betriebsleitung und den Revierdienst durchführen dürfen.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) äußerte sich nach dem Urteil erleichtert: "Die derzeitige Rechtslage in Baden-Württemberg ist vollkommen verfassungskonform, ist kartellrechtskonform und kann von niemandem beanstandet werden." Man arbeite nun weiter an einer Reform, um den Vorgaben des Bundeswaldgesetzes zu entsprechen. "Wir wissen aber schon eines: Die ganz strengen Maßstäbe werden wir dabei nicht mehr anlegen müssen", sagte Hauk.

Die Vorsitzende Richterin des Kartellsenats, Gerichtspräsidentin Bettina Limperg, betonte, dass der BGH nicht darüber zu entscheiden hatte, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Holzvermarktungspraxis des Landes kartellrechtswidrig ist. Allerdings dürfe das Bundeskartellamt eine Verpflichtungszusage nicht allein deshalb aufheben, weil ihm nachträglich wesentliche Tatsachen bekannt werden, die bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlagen.

Voraussetzung für die Aufhebung sei, dass diese Erkenntnisse entweder unbekannt waren oder von der Kartellbehörde nicht in Erfahrung gebracht werden konnten. Das sei hier nicht der Fall gewesen. Es geht um die Einschätzung, dass der Schwellenwert von 3000 Hektar nicht ausreicht, um eine wettbewerbliche Angebotsstruktur bei der Holzvermarktung zu erreichen.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Harald Ebner hält die Klarstellung für wichtig, dass Wald weit mehr ist als ein Rohstofflager für Balken und Bretter. Waldbewirtschaftung diene auch ökologischen Funktionen. "Dafür passen kartellrechtliche Maßstäbe grundsätzlich überhaupt nicht", teilte er mit. "Es kann nicht sein, dass Wettbewerbsfragen die Erhaltung von Ökosystemen behindern."/moe/avg/swe/DP/edh

