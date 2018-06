Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1787 US-Dollar. In der Nacht war der Euro noch bis auf 1,1741 Dollar gefallen. Zum Schweizer Franken zeigt die Gemeinschaftswährung am Nachmittag kaum Ausschläge, auch wenn die Marke von 1,16 immer wieder getestet wird. Aktuell notiert der Euro zu 1,1605 Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...