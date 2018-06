Eine der wichtigsten Zahlungsmethoden in China ist definitiv Alibabas Alipay. Die Nutzer von Alipay müssen die App im Prinzip gar nicht mehr verlassen. Denn nahezu alle Rechnungen, Taxis, öffentliche Verkehrsmittel, ja selbst das Kaugummi am Kiosk können via Alipay bezahlt werden. Des Weiteren spielt aber auch der Zahlungsdienst von Tencent, der sich in der Messenger-App WeChat befindet, eine wichtige Rolle auf dem chinesischen Markt.

