Integrale Planung und Digitalisierung - Immobilienbranche wählt "ATP architekten ingenieure" unter die Top 10



Berlin (ots) - Der Real Estate Brand Award 2018 platzierte ATP architekten ingenieure unter die bekanntesten Architekturmarken Deutschlands, wo der Integrale Planer mit Büros in Berlin, Frankfurt, München und Nürnberg präsent ist. In Österreich gilt ATP seit Jahren als die stärkste Architekturmarke. Hoch bewertet wurde die "Integrative Schnittstellenkompetenz" sowie die Expertise in den Kategorien "Digitalisierung", "Sympathie" und "wirtschaftliche Umsetzbarkeit".



"Die Kraft unserer Marke beruht auf fachübergreifender, BIM basierter Planungsweise, unterstützt durch eigene Forschungs- und Consultinggesellschaften, und einer wachsenden und lernenden Unternehmensstruktur", erklärt Michaela Hauser, ATP-Geschäftsführerin in München, "Mit Fokus auf den Kernprozess, der in einem Gebäude stattfinden soll, bieten wir ein unschlagbares Leistungsspektrum. Ich freue mich, dass unsere Branchenkollegen das auch so wahrnehmen."



Der Real Estate Brand Award des EUREB-Institutes bewertet Markenstärke und Positionierung und zählt zu den renommierten Auszeichnungen der Immobilienwirtschaft. ATP architekten ingenieure ist mit ca. 700 Mitarbeitenden an 10 Standorten in DACH und CEE/SEE eines der führenden Büros für Integrale Planung in Europa.



[Weitere Informationen] (http://www.atp.ag/integrale-planung/service/news/real-estate-award/)



