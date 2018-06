Am Dienstag hat der DAX praktisch unverändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.842,30 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von rechnerisch 0,00 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss, tatsächlich waren es 0,61 Punkte weniger.

Kurz vor Handelsschluss gehörten die Aktionäre von Eon, Daimler und RWE zu den größten Gewinnern des Tages. Daimlers Kooperation beim Pflichtrückruf von 238.000 Diesel-Pkws zur Software-Nachbesserung in Deutschland wurde von den Anteilseignern positiv bewertet, nachdem die Aktie am Vortag unter Druck geraten war. Verluste mussten unterdessen insbesondere die Anteilseigner der Deutschen Post in Kauf nehmen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1793 US-Dollar (+0,09 Prozent).