Der Chef der Deutschen Bank hofft, sich aktiv an einer Konsolidierung des europäischen Bankensektors beteiligen zu können. Die US-Amerikaner seien hier um Jahre voraus.

Die Deutsche Bank will bei einer Konsolidierung des Bankensektors Akteur sein und nicht passives Objekt. "Wir wollen natürlich immer gerne in einer Position sein, in der wir agieren können", sagte der neue Vorstandschef Christian Sewing am Dienstag in Berlin. Beim Thema Fusionen und Übernahmen in der Finanzbranche seien die US-Amerikaner den Europäern und den Deutschen um Jahre voraus, erklärte der 48-Jährige, der seit Anfang April auf dem Chefsessel des größten deutschen ...

