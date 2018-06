Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Mittwoch, 13. Juni 2018 (Woche 24)/12.06.2018



ab 8.50 h: Für SR geänderten Programmablauf beachten. ab 12.15 h wieder gemeinsames Programm



08.50 (VPS 08.49) SR: Reiseziel Elba Erstsendung: 06.12.2010 in SWR/SR



09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Fragestunde zur Zukunft der Neuen Halberg Guss



Gemeinsames Programm



12.15 Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 24.01.2017 in Das Erste Folge 138



Donnerstag, 14. Juni 2018 (Woche 24)/12.06.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Denis Scheck



Die Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:



- Farbenmeere und Lichternebel -US-Künstler James Turrell im Museum Frieder Burda in Baden-Baden.



- "Ein Mann seines Wortes" - Wim Wenders Dokumentarfilm über Papst Franziskus jetzt im Kino



- Marktplatz der modernen Kunst - mit "Kunscht!" unterwegs auf der internationalen Kunstmesse Art Basel



- "Luftikus und Tausendsassa" - das Lexikon der vergessenen Wortschätze



- Mäuseorchester und Seelenfänger - Deutschland-Premiere der Fantasy-Oper "Coraline" in Freiburg



- Literatur und Fußball - gedribbelte Buchtipps rund ums Kicken von der SWR Bestenliste.



Freitag, 15. Juni 2018 (Woche 24)/12.06.2018



Tagestipp



23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 90



Die Fußball-WM steht vor der Tür. Humor-Bundestrainer Florian Schroeder hat sich absolute Top-Kader für das nächste Heimspiel im Mainzer Staatstheater zusammengestellt.



Darunter: Mathias Richling, der schon länger die Kapitänsbinde des deutschen Kabaretts trägt. Diesmal knöpft er angesichts voller Autobahnen zur Ferienzeit das ewige internationale Theater um Öl-Lieferungen vor. Lisa Fitz, bayerische Offensivkraft erster Güte. Sie nimmt das zeitgenössische Fernsehprogramm aufs Korn und stößt auf die Frage: Können wir vielleicht von den Chinesen lernen? Martin Frank kommt direkt von der Nachwuchsakademie und fühlt sich als Newcomer optimal wohl inmitten der großen Namen.



Sein aktueller Angstgegner ist der Trend zum gesunden Frühstücken - Avocado-Smoothie statt Marmeladenbrot. Klaus-Jürgen "Knacki" Deuser hat sich schon warmgelaufen. Als ambitionierter Läufer tritt er im Herbst bei der Senioren-Weltmeisterschaft an, falls er den Startschuss rechtzeitig hört. Hans Werner Olm hat seinen Stammplatz an der Theke seines Cluburlaubs erobert. Welche Steine ihm auf dem Weg zur vollendeten Erholung in den Weg gelegt wurde, berichtet er in der "Spätschicht".



Sonntag, 17. Juni 2018 (Woche 25)/12.06.2018



10.15 h: besteht aus Folge 1+2; 11.15 h + 11.45 h: keine Folge-Nr. mehr



10.15 Unser Russland - Eine Städtereise



mit Udo Lielischkies und Palina Rojinski Erstsendung: 26.05.2018 in Das Erste



11.15 Unser Russland - Eine Städtereise



mit Udo Lielischkies und Palina Rojinski Erstsendung: 03.06.2018 in Das Erste



11.45 Unser Russland - Eine Städtereise



mit Udo Lielischkies und Palina Rojinski Erstsendung: 10.06.2018 in Das Erste



18.45 h: Für BW kein Erstsendedatum, da es eine bearbeitete Fassung ist.



18.45 BW: Treffpunkt



Rosenmarkt Mössingen



Mittwoch, 20. Juni 2018 (Woche 25)/12.06.2018



07.35 h: Für BW+RP geändertes Erstsendedatum beachten!



07.35 BW+RP: Treffpunkt (WH von SO) Rosenmarkt Mössingen Erstsendung: 17.06.2018 in SWR BW



Dienstag, 26. Juni 2018 (Woche 26)/12.06.2018



Korrigierten Untertitel beachten!



14.45 Eisenbahn-Romantik



Stolz der Reichsbahn - Der legendäre Görlitzer Erstsendung: 26.06.2005 in SWR/SR Folge 567



Freitag, 29. Juni 2018 (Woche 26)/12.06.2018



22.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gesichter des Bösen - kann jeder zum Täter werden?



Samstag, 07. Juli 2018 (Woche 28)/12.06.2018



folgende Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt:



Tagestipp



20.15 Musikalische Reise vom Bodensee zum Rheinfall Erstsendung: 02.01.2015 in SWR/SR



Freitag, 13. Juli 2018 (Woche 28)/12.06.2018



23.30 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsende-Datum beachten!



23.30 Nachtcafé Classics



Wenn das Unfassbare geschieht Erstsendung: 14.04.2017 in SWR/SR



Freitag, 20. Juli 2018 (Woche 29)/12.06.2018



23.30 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsende-Datum beachten!



23.30 Nachtcafé Classics



Wenn plötzlich alles anders ist Erstsendung: 27.03.2015 in SWR/SR



02.30 Nachtcafé Classics (WH) Wenn plötzlich alles anders ist Erstsendung: 27.03.2015 in SWR/SR Samstag, 21. Juli 2018 (Woche 30)/12.06.2018



15.35 Eisenbahn-Romantik



Bolivien



Eine Reise durch Bolivien ist atemberaubend - im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Da sind zum einen die atemberaubenden Bilder aus Landschaften, wie man sie sich schöner kaum vorstellen kann. Und im buchstäblichen Sinne ist das Land dort atemberaubend, wo ein großer Teil Boliviens liegt. Das ist dort, wo Europas Berge aufhören, in mehr als 4.000 Metern Höhe. Dieses Land im Herzen Südamerikas für sich zu entdecken, dazu braucht es ein wenig Zeit - und die Eisenbahn als ein Fortbewegungsmittel, mit dem man ganz sicher in die schönsten Landesteile des Andenstaates kommt. Die Dokumentation zeigt die Reise von Quijarro an der Grenze zu Brasilien durch Regenwald und Savanne in das Versorgungszentrum Boliviens, nach Santa Cruz. Er macht sich auf die Suche nach den Spuren der katholischen Mission in San José und den alten immer noch lebendigen Traditionen der Inkas im Weltkulturerbe Samaipatha und auf der Isla del Sol am Titicacasee. Er beschließt die Entdeckungsreise durch ein phantastisches Land mit der Eisenbahnfahrt von Oruro nach Villazon, feiert Todos Santos, Allerheilgen, in Pulacayo, der zweitgrößten Silbermine weltweit, oberhalb von Uyuni, und lässt schließlich den Geist der US-Eisenbahnräuber Butch Cassidy und Sundance Kid wiederaufleben auf einer der schönsten Eisenbahnstrecken Südamerikas, zwischen Tupiza und Villazon.



Mittwoch, 25. Juli 2018 (Woche 30)/12.06.2018



folgende Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt:



22.00 Tatort: Der Mann auf dem Hochsitz



Fernsehfilm Deutschland 1978 Erstsendung: 29.01.1978 in Das Erste Autor: Richard Hey



Rollen und Darsteller:



Kriminal-Oberkommissarin Buchmüller____Nicole Heesters Mewes____Peter Nassauer Lamm____Jörg Fallheier Friedrich Löbert____Stefan Orlac Frau Löbert____Lis Verhoeven Turiddu____Aurelio Malfa Herta Olbrich____Joseline Gassen Helga____Marlies Engel Alderwirt____Heinrich Sauer Delbrück____Heinrich Fürst Kommissar Konrad____Klaus Höhne u.a.



02.15 Tatort: Der Mann auf dem Hochsitz (WH) Fernsehfilm Deutschland 1978 Erstsendung: 29.01.1978 in Das Erste Autor: Richard Hey



Rollen und Darsteller:



Kriminal-Oberkommissarin Buchmüller____Nicole Heesters Mewes____Peter Nassauer Lamm____Jörg Fallheier Friedrich Löbert____Stefan Orlac Frau Löbert____Lis Verhoeven Turiddu____Aurelio Malfa Herta Olbrich____Joseline Gassen Helga____Marlies Engel Alderwirt____Heinrich Sauer Delbrück____Heinrich Fürst Kommissar Konrad____Klaus Höhne u.a.



Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/12.06.2018



23.30 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



23.30 Nachtcafé Classics



Wie das Leben so spielt



02.55 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



02.55 Nachtcafé Classics (WH) Wie das Leben so spielt



