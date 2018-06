Straubing (ots) - Erfolg kann sich nur dann einstellen, wenn es Trump wie Kim weniger um die Inszenierung ihrer selbst geht, sondern um wahre Einigung, Frieden und Versöhnung. Wenn Kim bekennt, man lasse nun die Vergangenheit hinter sich, ist das zu begrüßen. Die wesentliche Frage indes stellt an jenem historischen Tag Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: "Halten sich alle dran?" Was von dem Gipfel allerdings bleibt: ein Punktsieg für den nordkoreanischen Diktator.



