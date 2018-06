Baden-Baden (ots) -



Zum Start der Fußball-WM 2018 ist "Diego" live bei "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag" / Donnerstag, 14. Juni, ab 16:05 im SWR Fernsehen



Zum Auftakt der Fußball-WM ist Weltmeister Guido "Diego" Buchwald zu Gast in "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag". Im Gespräch mit Moderatorin Heike Greis spricht der weltklasse Fußballer darüber, wie und wo er bei den aktuellen Spielen mitfiebert und wie er die deutschen Chancen auf die Titelverteidigung einschätzt. Zu sehen am Donnerstag, 14. Juni, ab 16:05 Uhr im SWR Fernsehen.



Vom VfB ins DVB-Team



Gudio Buchwald kam in der Saison 1983/84 über die Stuttgarter Kickers zum VfB Stuttgart, für den er insgesamt 325 Bundesligaspiele absolvierte und dabei 28 Tore erzielte. Mit dem VfB wurde er auch zweimal Deutscher Meister - 1984 und 1992. Für die Deutsche Nationalmannschaft kam Buchwald auf 76 Einsätze. Höhepunkt war der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 mit dem DVB-Team in Italien - bei der EM 1992 in Schweden wurde er mit Deutschland Vizeeuropameister.



"Diego" ließ Maradonna keine Chance



Zu seinem Spitznamen "Diego" kam er bei der WM 1990 - aufgrund seines Übersteigers, der das Tor von Klinsmann im Achtelfinale gegen die Niederlande gekonnt vorbereitete und seiner überragenden Leistung im Finale gegen Argentinien, bei dem er dessen Star Maradonna keine Chance ließ.



"Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag", montags bis freitags ab 16:05 Uhr, SWR Fernsehen



