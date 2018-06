Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag praktisch unverändert aus dem Handel gegangen. Der DAX verlor 1 Punkt auf 12.842. Die Anleger hielten sich vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte gilt als ausgemachte Sache. Unklar ist, ob die Fed dieses Jahr die Zinsen insgesamt drei- oder viermal anheben wird. Am Donnerstag könnte die Europäische Zentralbank (EZB dann den Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm bekannt geben.

Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un hatte dagegen kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Die "De-Nuklearisierung" Koreas soll nach den Worten Trumps "sehr schnell beginnen". Trump und Kim unterzeichneten in Singapur ein Dokument, das der US-Präsident als "umfassend" bezeichnete. Trump lud den nordkoreanischen Machthaber zudem zu einem Besuch nach Washington ein.

Daimler erholen sich trotz Trump-Drohungen

Daimler erholten sich von den Vortagesverlusten und legten um 1,5 Prozent zu. Wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung muss der Autohersteller hunderttausende Pkw und leichte Transporter mit Dieselmotor zurückrufen, was die Aktie zu Wochenbeginn belastet hatte. BMW verloren 0,1 Prozent: In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit ihren Marken einen Absatzrückgang von 10 Prozent. Die erneute Androhung von Strafzöllen durch US-Präsident Trump belastete den Sektor nicht weiter.

Deutsche Post gaben nach negativen Analystenstimmen weiter nach und verloren 2,5 Prozent. Für einen Kurssprung von 5,7 Prozent bei Ströer sorgte eine Hochstufung. "Das Upgrade von Mainfirst (auf Outperform) hat für ein Ende der Durststrecke gesorgt", sagte ein Händler. Seit den Problemen der europäischen Werbeindustrie, angefangen bei Prosiebensat1 bis hin zur britischen WPP, seien Ströer nicht mehr als attraktives Investment wahrgenommen worden.

Heidelberger Druck verloren nach der Bekanntgabe finaler Geschäftszahlen 9 Prozent. "Da hatten wir doch ein bisschen mehr erwartet", sagte ein Händler mit Blick auf den Ausblick für 2018/19. Während die Zahlen im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse gelegen hätten, sei der Ausblick nur verhalten geblieben. Ein anderer Händler blickte hier besonders auf die EBITDA-Marge, die zwischen 7,0 und 7,5 Prozent liegen soll. Hier habe die Konsenserwartung aber schon bei 7,4 Prozent gelegen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,2 (Vortag: 112,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,04 (Vortag: 4,14) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.842,30 -0,00% -0,58% DAX-Future 12.858,00 +0,07% -0,57% XDAX 12.859,87 -0,19% -0,01% MDAX 26.779,73 +0,25% +2,21% TecDAX 2.866,02 +0,78% +13,32% SDAX 12.708,64 +0,46% +6,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,80% -4 ===

