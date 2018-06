Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem leichten Plus beendet und die Aufschläge vom Wochenauftakt verteidigt. Der SMI war am Morgen fester gestartet und drehte im Verlauf des Vormittags zeitweise ins Minus. Gehaltene Kurse an der Wall Street sorgten dann auch hierzulande wieder für eine Stabilisierung. Während die politischen Entwicklungen zwischen den USA und Nordkorea am Markt zunächst verhalten positiv aufgenommen wurden, richteten sich die Blicke der Anleger wieder auf die anstehenden Notenbanksitzungen in den USA und Europa.

Das Treffen von Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur sorgte weltweit für Aufsehen. Im Anschluss verbreitete der US-Präsident eine gehörige Portion Optimismus auf weitere Schritte. Der Mangel an konkreten Zusagen seitens des nordkoreanischen Diktators liess anfängliche Euphorie jedoch schnell wieder verfliegen, sagte ein Händler. Trumps-Worte hätten an den Finanzmärkten aktuell an Gewicht verloren. Das habe der Eklat nach dem G7-Treffen vom Wochenende gezeigt. Die US-Inflationsdaten haben derweil wie prognostiziert den höchsten Wert seit mehr als sechs Jahren erreicht. Das stützte weiter die Erwartung steigender US-Zinsen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,20 Prozent fester bei 8'640,80 Punkten. Der 30 ...

