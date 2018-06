Tagesausblick für 13.6.: DAX uneinheitlich. Fed und Twitter im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Der DAX startete heute erneut freundlich in den Handelstag. Im weiteren Verlauf konnte der Index jedoch die Gewinne nicht verteidigen. Auf die Kauflaune drückte unter anderem der schwache ZEW-Index. Das Stimmungsbarometer sackte auf den niedrigsten Stand seit September 2012. Derweil präsentierten sich die Nebenwerteindizes TecDAX, MDAX und SDAX deutlich fester.

Wenig Veränderung zeigte sich in den ersten Handelsstunden an den US-Börsen sowie beim Öl und Euro/US-Dollar-Kurs. Dow Jones und S&P 500 Index hängen weiterhin am Märzhoch. Der Euro/US-Dollar verliert nach der jüngsten Rally deutlich an Fahrt und der Ölpreis zeigt gar Anzeichen für einen Abwärtstrend. Unterstützung findet der Preis für ein Barrel Brent Oil bei USD 75,20.

Morgen steht vor allem die Zinsentscheidung der Fed im Fokus. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf die Versorger und Twitter.

Unternehmen im Fokus

Heute setzten sich die beiden Versorger-Aktien an die DAX-Spitze. E.On konnte sich bei Banken rund fünf Milliarden Euro für den Innogy-Kauf sichern. Das kam bei den Investoren gut an. Die Aktie von Heidelberger Druck brach heute deutlich ein. Bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr zeigte sich ein Umsatz- und Gewinnrückgang. Zudem waren Anleger von der neuen Konzernstrategie noch nicht überzeugt. Bei Wacker Chemie summieren sich die Verluste nun schon auf über 25 Prozent in rund vier Wochen. DPA-Meldungen zufolge macht die chinesische Konkurrenz dem MDAX-Wert das Leben schwer. In den USA fielen unter anderem die Aktien von Tesla und Twitter mit deutlichen Pluszeichen auf. Unterstützung bekamen sie von positiven Analystenkommentaren.

ADVA Optical und Krones laden morgen zur Hauptversammlung. Fraport wird Verkehrszahlen melden.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieaufträge, Q1

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, April

USA - Abschlusstag des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed) - Zinsentscheid, anschließend PK mit Fed-Vorstandsvorsitzenden Powell (20:00)

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.040/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.610/12.730/12.780 Punkte

Das Chartbild hat sich kaum verändert. Der DAX ist weiterhin zwischen 12.610 und 12.900 Punkten gefangen. Gelingt es die obere Begrenzung des Seitwärtstrends zu überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.040 und im weiteren Verlauf bis 13.200 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 15.03.2018 - 12.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2013 - 12.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

