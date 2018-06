Laxenburg (ots) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag, den 14. Juni 2018, der Internationalen Antikorruptionsakademie (IACA) in Laxenburg, Niederösterreich, seinen ersten Besuch abstatten.



Auf dem Campus trifft der Bundespräsident Studenten, Mitarbeiter und Absolventen der Akademie und führt ein Gespräch mit Martin Kreutner, dem Dekan und Exekutivsekretär von IACA.



Neben Updates zu akademischen Programmen und Fortbildungen der IACA wird sich Bundespräsident Van der Bellen auch über die aktuelle Forschung der Organisation informieren. Der Zusammenhang zwischen Korruption und globalen Themen wie Migration, Menschenrechte und Entwicklung steht dabei im Mittelpunkt.



Der geplante Besuch zeigt einmal mehr die engen Verbindungen zwischen IACA und der Republik Österreich als Gastland der Organisation und Partner der ersten Stunde.



IACA ist eine im Jahr 2011 gegründete internationale Organisation und Bildungseinrichtung für Antikorruption und Compliance.



Sie umfasst derzeit weltweit 73 Mitgliedsstaaten und ein Alumni-Netzwerk von Fachleuten aus 155 Ländern.



Sie hat ihren Sitz in Laxenburg, Niederösterreich.



[www.iaca.int] (http://www.iaca.int)



